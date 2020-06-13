Суды вынесли решения о нарушении карантина на 4,5 миллиона — совещание с Президентом

13.06.2020 17:31

Укринформ

В течение действия карантина составлено 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности относительно коронавируса, суды вынесли решение о штрафах на 4,5 млн гривень.

Об этом шла речь на селекторном совещании Президента Владимира Зеленского с Кабинетом министров и правоохранительными ведомствами, сообщает пресс-служба главы государства.

“Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решение относительно штрафов на 4,5 млн грн”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и ждет от правительства прогнозов и решений в связи с увеличением количества подтвержденных случаев заболеваний COVID-19.

Читайте также: Правительство отменило обязательную обсервацию для жителей оккупированных Донбасса и Крыма

По состоянию на 13 июня, в Украине лабораторно подтверждено 30 506 случаев COVID-19, за сутки — 753 новых.

по состоянию на 13 июня, в Украине лабораторно подтверждено 30 506 случаев COVID-19, за сутки — 753 новых.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

С 22 мая до 22 июня действует адаптивная модель карантина.

По материалам: ukrinform.ru