В аэропорту "Борисполь" на понедельник запланированы 15 рейсов

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13.06.2020 13:03

Укринформ

В международном аэропорту Борисполь запланированы 15 рейсов в день открытия Украиной международного авиасообщения — понедельник, 15 июня.

Об этом сказал генеральный директор государственного предприятия «Международный аэропорт Борисполь» Павел Рябикин во время пресс-конференции в аэропорту, сообщает корреспондент Укринформа.

"С понедельника в плане 15 регулярных рейсов, это согласно заявлениям компаний. Будут ли они выполняться сейчас, сказать сложно. Потому что компании, которые начали продажу билетов, видят не очень большой спрос, и я не могу исключать того, что некоторые компании будут отменять запланированные рейсы", — отметил Рябикин.

Он также рассказал, что большинство запланированных рейсов будут внутренними, но также запланировано авиасообщение с Великобританией, европейскими странами по заранее заявленным рейсам, которые имели ранее статус эвакуационных.

Рябикин отметил, что среди новаций в работе аероропрту, будет ограничен допуск провожающих, заходить в аэропорт можно только в масках, будет осуществляться температурный скрининг на входе в терминал аэропорта.

Борисполь / Фото: Павел Багмут, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru