В Минздраве объяснили причину новой вспышки коронавируса

Главная причина новой вспышки случаев заражения коронавирусом в Украине заключается в несоблюдении установленных ограничений.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Такое заявление во время брифинга сделал министр здравоохранения Максим Степанов. В связи с этим, в стране могут принять меры по ужесточению карантинных мер.

«Смягчение карантина – это не отмена. У нас ситуация ухудшается в некоторых областях, мы видим это на Западной Украине – во Львовской и Закарпатской области, видим такую ситуацию в городе Киев», — сказал министр.

Однако, по словам Степанова, коронавирус не нападает избирательно по региональному, половому или возрастному принципу. И, если граждане и далее не будут четко придерживаться установленных ограничений, мы будем наблюдать подобные цифры заболеваний.

Брифинг министра здравоохранения Максима Степанова.

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