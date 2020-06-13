Зеленский требует решений Кабмина из-за увеличения случаев COVID-19

13.06.2020 15:49

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и ждет от правительства прогнозов и решений в связи с увеличением количества подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом он заявил во время селекторного совещания с Кабинетом министров и правоохранительными ведомствами, сообщает пресс-служба главы государства.

«Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений», — сказал Зеленский.

Президент выразил обеспокоенность количеством новых случаев заражения.

«Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт — места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления — на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом министров», — подчеркнул глава государства.

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В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, пневмонии, а также увеличение выявленных случаев заражения.

«Причины для паники нет, но есть «звоночки», которые требуют реакции», — подчеркнул Премьер-министр Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина.

Глава правительства также отметил, что международный опыт показывает действенность административной ответственности.

Как сообщалось, по состоянию на 13 июня в Украине лабораторно подтверждены 30506 случаев COVID-19, за сутки — 753 новых.

12 июня стало известно, что супруга Президента Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. Первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи.

Впоследствии Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его супруги.

фото: ОП

По материалам: ukrinform.ru