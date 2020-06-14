Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина — Минздрав

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14.06.2020 13:47

Укринформ

По состоянию на 14 июня, по данным Министерства здравоохранения, десять областей и город Киев не готовы к послаблению карантинных ограничений.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

Как отмечается, переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает послабление карантинных ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям, которые отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19.

Среди таких критериев — инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 000 населения) должна составлять менее 12 на 100 000 населения, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, должна составлять менее 50% и охват тестированием не ниже уровня инцидентности — то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней должен составлять более 12 на 100 000 населения.

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Так, согласно данным Минздрава, по состоянию на 14 июня 2020 года из-за плохого показателя инцидентности не могут послабить ограничения 10 областей Украины, а именно: Винницкая область, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черниговская, Черкасская и город Киев.

Как сообщалось, по состоянию на 14 июня в Украине лабораторно подтверждено 31 154 случая COVID-19, за сутки — 648 новых.

По материалам: ukrinform.ru