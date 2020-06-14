Мир отмечает День донора

14.06.2020 09:17

Укринформ

Всемирный день донора крови отмечается 14 июня. Решение о его учреждении было принято в мае 2005 года на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве.

Этот день является своеобразным проявлением благодарности миллионам людей, которые спасают жизни и сохраняют здоровье других людей, сдавая свою кровь. Собственно, само слово донор происходит от латинского dono — дарю. Кроме того, в этот день уделяется внимание необходимости регулярной сдачи крови для предотвращения ее дефицита в больницах и клиниках, особенно в странах, где количество донорской крови крайне ограничено.

В Украине этот вопрос стоит очень остро, ведь найти кровь редкой группы было и есть достаточно проблематично (время, затраченное на поиски иногда стоит больному жизни). Сейчас в условиях военного конфликта, достаточно частых чрезвычайных ситуаций и карантина в связи с пандемией коронавируса спрос в разы превышает предложение.

Читайте также: Рада приняла изменения к закону о донорской крови и импорте лекарств

Тема нынешней кампании по случаю Всемирного дня донора — «Безопасная кровь спасает жизни». Ведь, как считают в ВОЗ, сдача крови является актом солидарности, спасает жизни, а услуги по снабжению безопасной крови и ее продуктов — это важнейший элемент всех систем здравоохранения.

В этом году, несмотря на пандемию COVID-19, ВОЗ проводит глобальную кампанию в виртуальном формате.

По материалам: ukrinform.ru