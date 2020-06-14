За сутки в Украине COVID-19 заболели 50 детей и 48 медиков

14.06.2020 11:18

Укринформ

В Украине среди обнаруженных больных COVID-19 за минувшие сутки — 50 детей и 48 медиков.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 14 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

"За прошедшие сутки заболели 648 человек. Из них — 50 детей, а также 48 медработников. Были госпитализированы 125 человек. Зафиксировано 9 летальных исходов. Выздоровели 106 пациентов", — заявил Степанов.

По его словам, в целом за все время пандемии заболели 31 154 человека, из них 2294 ребенка и 5494 медработника.

При этом выздоровели 14 082 человека, а 889 — скончались.

Степанов также обратил внимание на то, что за предыдущие сутки в целом было осуществлено 13 262 тестирования, из них 10 224 исследования проведены методом ПЦР и 3038 — методом ИФА.

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"Еще раз обращаюсь к вам, уважаемые украинцы, соблюдайте, пожалуйста, рекомендации Министерства здравоохранения. Коронавирус никуда не делся. Очень прошу пользоваться масками, антисептиками, соблюдать социальную дистанцию. И это будет исключать инфицирование вас COVID-19. По крайней мере, этот риск будет сведен к минимуму", — призвал министр здравоохранения.

Как известно, всего с начала пандемии в мире зафиксировано 7 872 684 случая коронавируса, умерли 432 475 человек. По состоянию на утро 14 июня от коронавируса излечились 4 042 466 человек.

По материалам: ukrinform.ru