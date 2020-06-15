45% людей с коронавирусом могут болеть бессимптомно

Ученые провели новые исследования и пришли к выводу, что почти половина людей, заболевших COVID-19, переносят болезнь без видимых симптомов.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «24 канал«.

Сообщается, что для исследования ученые собрали и исследовали информацию с 16 разных групп со всего мира. Результаты своих исследований они опубликовали в Annals of Internal Medicine.

Данные были собраны при помощи поисков в PubMed, bioRxiv и medRxiv, а также при помощи поиска новостей в Google. Также, ученые учитывали информацию с домов престарелых, пассажиров круизных лайнеров, заключенных и иных групп:

«Всех этих людей объединяет одно: большая часть заболевших вообще не имели симптомов коронавируса. Среди 3000 заключенных в четырех штатах, у которых обнаружили коронавирус, 96% не имели никаких симптомов болезни».

Также, ученые пришли к выводу, что такие бессимптомные носители вируса могут быть заразными гораздо дольше, чем 14 дней. Но утверждать эту информацию на 100% ученые не могут, так как для этого надо проводить отдельные исследования.

Основной итог, который выходит из проведенного исследования один — носить маску в общественных местах очень важно. Ведь вы можете даже не подозревать, что болеете, но, при этом, быть опасным для других людей.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.