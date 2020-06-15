Активисты перекрыли дорогу возле Шевченковского райсуда

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15.06.2020 18:38

Укринформ

Активисты, которые пришли под Шевченковский районный суд поддержать Сергея Стерненко, перекрыли дорогу неподалеку.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Активисты, в частности, требуют, чтобы на площадь возле суда пропустили автомобиль с громкоговорителем. Они также жгут файеры.

Рядом находятся медики.

Как сообщалось, 15 июня Шевченковский суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Стерненко. Поддержать его к суду пришли несколько сотен человек.

Активисты перекрыли дорогу возле Шевченковского райсуда / Фото: Елена Худякова и Владимир Тарасов, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru