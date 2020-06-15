Активисты перекрыли дорогу возле Шевченковского райсуда

Общество
Таисия Слепцова0
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Активисты перекрыли дорогу возле Шевченковского райсуда

Активисты перекрыли дорогу возле Шевченковского райсуда

Фото

15.06.2020 18:38

Укринформ

Активисты, которые пришли под Шевченковский районный суд поддержать Сергея Стерненко, перекрыли дорогу неподалеку.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Активисты, в частности, требуют, чтобы на площадь возле суда пропустили автомобиль с громкоговорителем. Они также жгут файеры.

Рядом находятся медики.

Как сообщалось, 15 июня Шевченковский суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Стерненко. Поддержать его к суду пришли несколько сотен человек.

Активисты перекрыли дорогу возле Шевченковского райсуда

Активисты перекрыли дорогу возле Шевченковского райсуда / Фото: Елена Худякова и Владимир Тарасов, Укринформ

Активисты перекрыли дорогу возле Шевченковского райсуда

Активисты перекрыли дорогу возле Шевченковского райсуда

Активисты перекрыли дорогу возле Шевченковского райсуда

Активисты перекрыли дорогу возле Шевченковского райсуда

Активисты перекрыли дорогу возле Шевченковского райсуда

Активисты перекрыли дорогу возле Шевченковского райсуда

По материалам: ukrinform.ru


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