Дело Шеремета: рассмотрение апелляции на арест Антоненко отложили на три недели

15.06.2020 16:58

Укринформ

Киевский апелляционный суд перенес на 6 июля рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей Андрею Антоненко, подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщается на странице Free Riff в Facebook.

«Заседание по апелляционной жалобе на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева, которым Андрею Антоненко продлили срок содержания под стражей, закончилось не начавшись. Материалы дела в суд не могут доставить уже две недели. Следующее судебное заседание 06.07.2020 в 16:15", — говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии ее адвокат Виталий Коломиец сообщил, что люди меньше чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

По материалам: ukrinform.ru