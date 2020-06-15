Депутаты из «Европейской солидарности» готовы взять на поруки Стерненко

Несколько нардепов от фракции «Европейская солидарность» пришли на суд к активисту Сергею Стерненко.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

Так, в Шевченковском райсуде, где выбирают меру пресечения для Стерненко, находятся София Федина, Яна Зинкевич, Виктория Сюмар и Михаил Боднар.

Ещё один нардеп от «ЕС» Мария Ионова у себя в Facebook написала, что выше указанные депутаты готовы взять на поруки Стерненко… И не только:

«Судов становится всё больше. Сегодня меру пресечения избирают для Стерненко — готовы брать его на поруки. В 14:45 очередное судилище над Антоненко — готовы брать его на поруки. Наши коллеги из «Евросолидарности» сегодня разделились, а то везде успеть просто невозможно».

Напомним, ранее мы писали, что под зданием суда, где избирают меру пресечения для Стерненко, произошла потасовка.