Дорогу возле Шевченковского суда разблокировали

15.06.2020 21:40

Укринформ

Активисты, которые пришли под Шевченковский районный суд поддержать активиста Сергея Стерненко, которому избирают меру пресечения, разблокировали дорогу неподалеку суда.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Автодорогу люди в течение часа перекрывали из-за того, что не могли подогнать под здание суда автомобиль с громкоговорителем. При этом движение общественного транспорта не блокировалось.

В настоящее время активистам удалось подогнать автомобиль под забор неподалеку от здания суда.

Они скандируют «Стерненко», произносят речи с помощью громкоговорителя. Под судом присутствовали, в частности, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент Федор Лапий и народный депутат Мария Мезенцева («Слуга народа»).

Сам активист выступает сейчас в суде.

Как сообщалось, 15 июня Шевченковский суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Стерненко.

Читайте также: После столкновений под Шевченковским судом отстранили двух полицейских

Ему 11 июня было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее — государственную охрану.

По материалам: ukrinform.ru