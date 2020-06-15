Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 15 июня

В Украине продолжает активно расти число заболевших коронавирусом: за стуки более 650 новых случаев. Тем временем в мире опасный вирус выявили почти у 8 миллионов человек.

Об этом передает «НБН«.

Как сообщают в СНБО, в Украине за прошедшие сутки было обнаружено 656 новых случаев COVID-19. В общем, число зараженных составляет 38 810. Из этого количества:

умерли — 901 (+ 12 за день) выздоровели — 14 253 (+ 171 за день) продолжают лечение — 16 656

Уже который день подряд в Украине стремительно растет число заболевших. Во власти такую тенденцию связывают с ослаблением карантина, легкомысленностью людей, а также с увеличением тестирования.

В регионах и Киеве насчитывается такое количество заболевших:

Черновицкая область — 3 959 (+ 43)

г. Киев — 3 9 57 (+ 53)

Львовская область — 2 933 (+ 136)

Ровенская область — 2 369 (+ 28)

Киевская область — 2 024 (+ 29)

Ивано-Франковская область — 1 766 (+ 38)

Закарпатская область — 1 680 (+ 48)

Харьковская область — 1 542 (+ 21)

Тернопольская область — 1 467 (+ 40)

Волынская область — 1 438 (+ 40)

Винницкая область — 1 423 (+ 30)

Одесская область — 1 117 (+ 18)

Житомирская область — 1 087 (+ 42)

Днепропетровская область — 998 (+ 0)

Кировоградская область — 586 (+ 4)

Хмельницкая область — 559 (+ 3)

Черкасская область — 552 (+ 9)

Запорожская область — 529 (+ 2)

Черниговская область — 424 (+ 14)

Донецкая область — 334 (+ 42)

Николаевская область — 321 (+ 0)

Полтавская область — 278 (+ 0)

Сумская область — 227 (+ 12)

Херсонская область — 183 (+ 3)

Луганская область — 57 (+ 1)

Антилидером по приросту заболевших уже пятый день подряд остается Львовская область: здесь за сутки выявляют более сотни заболевших. Местные власти связывают это с увеличением тестирования и просят людей не игнорировать установленные правила — носить маски и придерживаться социальной дистанции.

Ситуация в мире также остается довольно тревожной. Пока коронавирус идёт на спад в одной части мира, в другой он круто набирает оборотов. В ВООЗ уже признали, что надежды на то, что летом вирус будет менее активным не оправдались, ведь сейчас COVID-19 стремительно распространяется в жарких странах.

На сегодняшний день в мире насчитывается 7 996 880 заболевших. Из них:

умерли — 435 666 вылечились — 4 129 120

Наибольшее заболевших зафиксировано в:

США — 2 162 228

Бразилия — 867 882

Россия — 528 964

Индия — 332 783

Великобритания — 295 889

Испания — 291 008

Италия — 236 989

Перу — 229 736

Франция — 194 153

Германия — 187 761

Иран — 187 427

Турция — 178 239

Чили — 174 293

Мексика — 146 837

Пакистан — 144 478

Саудовская Аравия — 127 541

Канада 100 404

Напомним, ранее мы писали, что президент требует выяснить, почему в Украине растет число заболевших коронавирусом.