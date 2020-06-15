Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 15 июня

Главное Общество
Христина Качоровська0

В Украине продолжает активно расти число заболевших коронавирусом: за стуки более 650 новых случаев. Тем временем в мире опасный вирус выявили почти у 8 миллионов человек.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото — today.ua

Об этом передает «НБН«.

Как сообщают в СНБО, в Украине за прошедшие сутки было обнаружено 656 новых случаев COVID-19. В общем, число зараженных составляет 38 810. Из этого количества:

  1. умерли — 901 (+ 12 за день)
  2. выздоровели — 14 253 (+ 171 за день)
  3. продолжают лечение — 16 656

Уже который день подряд в Украине стремительно растет число заболевших. Во власти такую тенденцию связывают с ослаблением карантина, легкомысленностью людей, а также с увеличением тестирования.

В регионах и Киеве насчитывается такое количество заболевших:

  • Черновицкая область — 3 959 (+ 43)
  • г. Киев — 3 9 57 (+ 53)
  • Львовская область — 2 933 (+ 136)
  • Ровенская область — 2 369 (+ 28)
  • Киевская область — 2 024 (+ 29)
  • Ивано-Франковская область — 1 766 (+ 38)
  • Закарпатская область — 1 680 (+ 48)
  • Харьковская область — 1 542 (+ 21)
  • Тернопольская область — 1 467 (+ 40)
  • Волынская область — 1 438 (+ 40)
  • Винницкая область — 1 423 (+ 30)
  • Одесская область — 1 117 (+ 18)
  • Житомирская область — 1 087 (+ 42)
  • Днепропетровская область — 998 (+ 0)
  • Кировоградская область — 586 (+ 4)
  • Хмельницкая область — 559 (+ 3)
  • Черкасская область — 552 (+ 9)
  • Запорожская область — 529 (+ 2)
  • Черниговская область — 424 (+ 14)
  • Донецкая область — 334 (+ 42)
  • Николаевская область — 321 (+ 0)
  • Полтавская область — 278 (+ 0)
  • Сумская область — 227 (+ 12)
  • Херсонская область — 183 (+ 3)
  • Луганская область — 57 (+ 1)

Антилидером по приросту заболевших уже пятый день подряд остается Львовская область: здесь за сутки выявляют более сотни заболевших. Местные власти связывают это с увеличением тестирования и просят людей не игнорировать установленные правила — носить маски и придерживаться социальной дистанции.

Ситуация в мире также остается довольно тревожной. Пока коронавирус идёт на спад в одной части мира, в другой он круто набирает оборотов. В ВООЗ уже признали, что надежды на то, что летом вирус будет менее активным не оправдались, ведь сейчас COVID-19 стремительно распространяется в жарких странах.

На сегодняшний день в мире насчитывается 7 996 880 заболевших. Из них:

  1. умерли — 435 666
  2. вылечились — 4 129 120

Наибольшее заболевших зафиксировано в:

  • США — 2 162 228
  • Бразилия — 867 882
  • Россия — 528 964
  • Индия — 332 783
  • Великобритания — 295 889
  • Испания — 291 008
  • Италия — 236 989
  • Перу — 229 736
  • Франция — 194 153
  • Германия — 187 761
  • Иран — 187 427
  • Турция — 178 239
  • Чили — 174 293
  • Мексика — 146 837
  • Пакистан — 144 478
  • Саудовская Аравия — 127 541
  • Канада 100 404

Напомним, ранее мы писали, что президент требует выяснить, почему в Украине растет число заболевших коронавирусом.


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