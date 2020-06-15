Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 15 июня

В Украине продолжает активно расти число заболевших коронавирусом: за стуки более 650 новых случаев. Тем временем в мире опасный вирус выявили почти у 8 миллионов человек.
Об этом передает «НБН«.
Как сообщают в СНБО, в Украине за прошедшие сутки было обнаружено 656 новых случаев COVID-19. В общем, число зараженных составляет 38 810. Из этого количества:
- умерли — 901 (+ 12 за день)
- выздоровели — 14 253 (+ 171 за день)
- продолжают лечение — 16 656
Уже который день подряд в Украине стремительно растет число заболевших. Во власти такую тенденцию связывают с ослаблением карантина, легкомысленностью людей, а также с увеличением тестирования.
В регионах и Киеве насчитывается такое количество заболевших:
- Черновицкая область — 3 959 (+ 43)
- г. Киев — 3 9 57 (+ 53)
- Львовская область — 2 933 (+ 136)
- Ровенская область — 2 369 (+ 28)
- Киевская область — 2 024 (+ 29)
- Ивано-Франковская область — 1 766 (+ 38)
- Закарпатская область — 1 680 (+ 48)
- Харьковская область — 1 542 (+ 21)
- Тернопольская область — 1 467 (+ 40)
- Волынская область — 1 438 (+ 40)
- Винницкая область — 1 423 (+ 30)
- Одесская область — 1 117 (+ 18)
- Житомирская область — 1 087 (+ 42)
- Днепропетровская область — 998 (+ 0)
- Кировоградская область — 586 (+ 4)
- Хмельницкая область — 559 (+ 3)
- Черкасская область — 552 (+ 9)
- Запорожская область — 529 (+ 2)
- Черниговская область — 424 (+ 14)
- Донецкая область — 334 (+ 42)
- Николаевская область — 321 (+ 0)
- Полтавская область — 278 (+ 0)
- Сумская область — 227 (+ 12)
- Херсонская область — 183 (+ 3)
- Луганская область — 57 (+ 1)
Антилидером по приросту заболевших уже пятый день подряд остается Львовская область: здесь за сутки выявляют более сотни заболевших. Местные власти связывают это с увеличением тестирования и просят людей не игнорировать установленные правила — носить маски и придерживаться социальной дистанции.
Ситуация в мире также остается довольно тревожной. Пока коронавирус идёт на спад в одной части мира, в другой он круто набирает оборотов. В ВООЗ уже признали, что надежды на то, что летом вирус будет менее активным не оправдались, ведь сейчас COVID-19 стремительно распространяется в жарких странах.
На сегодняшний день в мире насчитывается 7 996 880 заболевших. Из них:
- умерли — 435 666
- вылечились — 4 129 120
Наибольшее заболевших зафиксировано в:
- США — 2 162 228
- Бразилия — 867 882
- Россия — 528 964
- Индия — 332 783
- Великобритания — 295 889
- Испания — 291 008
- Италия — 236 989
- Перу — 229 736
- Франция — 194 153
- Германия — 187 761
- Иран — 187 427
- Турция — 178 239
- Чили — 174 293
- Мексика — 146 837
- Пакистан — 144 478
- Саудовская Аравия — 127 541
- Канада 100 404
Напомним, ранее мы писали, что президент требует выяснить, почему в Украине растет число заболевших коронавирусом.