Обсервация не нужна: в Минздраве дали разъяснения тем, кто едет в Украину

15.06.2020 11:45

Укринформ

К странам с хорошей эпидемиологической ситуацией, то есть к "зеленой зоне", относятся те, где количество активных заболеваний на 100 тысяч населения составляет менее 40-ка, и людям, которые приезжают из этих государств в Украину, не нужно проходить обсервацию или самоизоляцию.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

Министр напомнил, что с сегодняшнего дня Украина возобновляет международное авиасообщение, поэтому был введен механизм условного разделения стран на «красную» и «зеленую» зону.

"В "зеленую зону" входят страны, в которых количество активных заболеваний на 100 тысяч населения отвечает соответствующим нормам, то есть меньше 40 на 100 тысяч населения. В "красную зону" входят те страны, которые не соответствуют такому критерию", — сказал Степанов.

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По его словам, для туристов из стран "зеленой зоны" не является обязательным прохождение обсервации или самоизоляции. Однако обязательным для них является наличие полиса страхования на случай заболевания коронавирусной болезнью.

Как сообщалось, Кабинет министров с 12 марта ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Впоследствии правительство приняло решение о возобновлении внутреннего авиационного сообщения с 5 июня, а международного — с 15 июня.

Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.

По состоянию на 15 июня в Украине лабораторно подтверждено 31 810 случаев COVID-19, из них 656 за сутки.

По материалам: ukrinform.ru