Стерненко взять на поруки готовы почти две сотни людей — депутат

15.06.2020 13:39

Укринформ

Активиста Сергея Стерненко, которому Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения, готовы взять на поруки почти 200 человек.

Об этом написал в Facebook народный депутат Ярослав Юрчишин («Голос»).

«…Объявлен перерыв. Сейчас должны приглашать тех, кто готов брать на поруки. Таких уже почти 200», — уточнил Юрчишин.

По его словам, суд уже заслушал свидетелей стороны защиты — медиков Александра Линчевского и Александра Данилюка, «которые опровергали основной тезис обвинения, что погибший (один из нападавших на Стерненко, Иван Кузнецов — ред.) не мог пробежать расстояние, отделявшее место, где он совершил нападение, и где нашли его тело».

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В отдельном посте депутат отметил, что за Стерненко, в частности, хочет поручиться мать убитой активистки Ирины Ноздровской.

Ранее сообщалось, что за Стерненко хотят поручиться народные депутаты из «Европейской солидарности».

Как сообщалось, 15 июня Шевченковский суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Стерненко. Поддержать его в здание суда пришли несколько сот активистов.

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Ранее, 11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее — государственную охрану.

По материалам: ukrinform.ru