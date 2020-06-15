В СБУ заявляют, что открыты к дискуссии о реформе

15.06.2020 13:46

Укринформ

Служба безопасности Украины демонстрирует высокий уровень открытости, готовности к публичной дискуссии по вопросам реформы и настроена учесть профессиональные замечания, которые положительно повлияют на деятельность спецслужбы.

Об этом заявил заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь во время онлайн-дискуссии о реформировании сектора безопасности, организованной Центром гражданских свобод, сообщает пресс-служба ведомства.

«Как человек, который ежедневно работает с партнерами из других специальных служб ЕС и НАТО, скажу, что ни одна из них не является столь открытой, когда обсуждается вопрос их реформы. Я считаю, это большое преимущество украинского общества, которое свидетельствует об открытости к таким дискуссиям», — отметил Пунь.

Он подчеркнул, что доработкой законопроекта о СБУ сейчас занимается профильный комитет Верховной Рады, где создана рабочая группа широкого формата. К участию в ней депутаты включили и представителей СБУ.

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По словам Пуня, закон о СБУ — это правовая рамка, определяющая основы: статус, задачи, функции и инструменты, которыми в дальнейшем будет пользоваться Служба. В то же время реформа, по его мнению, должна сочетать эффективные инструменты для противодействия угрозам и демократический контроль за деятельностью Службы.

В СБУ напомнили, что проект закона «О Службе безопасности Украины» подан Президентом в парламент 10 марта. Он содержит системные нововведения, которые позволят украинской спецслужбе перейти на качественно иной уровень в своей деятельности.

В мае Верховная Рада рассмотрела законопроект и направила его на повторное первое чтение. Сейчас работа над текстом проекта продолжается на базе профильного комитета ВР с привлечением экспертных представителей международных партнеров и общественного сектора.

По материалам: ukrinform.ru