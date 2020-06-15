В Украине за месяц смертность от COVID-19 возросла почти вдвое

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15.06.2020 17:16

Укринформ

Средний показатель летальности от COVID-19, то есть соотношение количества умерших с количеством заболевших, в Украине составляет 2,9%.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Показатель смертности — 2,1 на 100 тысяч населения. Средний показатель летальности по Украине — 2,9%. В поло-возрастной структуре умерших от заболеваний, вызванных COVID-19, преобладают мужчины — 473 (54%) и люди в возрасте от 50 лет (88,3%)", — говорится в сообщении.

Показатель летальности, превышающий средний по Украине, зарегистрирован в Ивано-Франковской области (5,4%); Кировоградской (5,3%); Полтавской (4,7%); Черновицкой (4,3%); Черкасской (3,7%); Львовской области (3,6%).

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Отмечается, что 70% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение. У 54,8% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и т.п. Также 89% умерших — это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Как сообщает ЦОЗ, среди умерших людей с COVID-19 было 40 медицинских работников из восемнадцати регионов страны. Летальность среди медиков составила 0,8%, и наивысшей она была в Ивано-Франковской области (2,7%). Среди умерших медиков преобладали женщины – 25 (63%) и лица в возрасте 50-69 лет (82,5%).

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Отмечается, что из общего количества умерших, а это пока 901 человек, госпитализированы были 794 человека, 52% из них лечились в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 14 дней. С момента госпитализации в УЗ до смерти — 9 дней.

В ЦОЗ отметили, что с 15 мая по 15 июня количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19 возросло почти вдвое. По состоянию на 15 мая смертей было 476, сейчас в Украине зарегистрирован уже 901 летальный случай.

Как сообщалось, в Украине на сегодняшний день лабораторно подтверждены 31810 случаев COVID-19, из них 901 летальный, 14253 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 656 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru