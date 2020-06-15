Всех задержанных по "делу Злочевского" арестовали, у каждого — миллионные залоги

15.06.2020 20:11

Укринформ

Высший антикоррупционный суд избрал третьей фигурантке дела относительно попытки дачи взятки в размере 6 млн грн руководству САП и НАБУ меру пресечения в виде ареста, предусмотрев возможность выйти под залог в размере 120 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Бывшему руководителю одного из департаментов ГФС Украины избрано содержание под стражей и залог в размере 120024 млн гривень", — говорится в сообщении.

По информации ВАКС, срок действия меры пресечения — до 10 августа 2020 года включительно.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения первому заместителю Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве Николаю Ильяшенко в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 84 млн грн и бывшему директору по правовым вопросам одной из компаний Андрею Киче в виде содержания под стражей до 10 августа включительно с возможностью внесения залога в размере 40,3 млн грн.

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Относительно последнего случая в ВАКС сообщили: "По состоянию на понедельник, 15 июня, за указанное лицо внесен залог".

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 12 июня задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.

Руководители НАБУ и САП сообщили, что взятку им предлагали за закрытие дела, связанного с бывшим министром природных ресурсов Николаем Злочевским, которое касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного на подконтрольный Курченко "Реал-Банк".

По делу относительно дачи взятки задержаны три человека, среди которых первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве и двое доверенных лиц Злочевского.

Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года после того, как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении. В январе 2015 года ГПУ объявила его в розыск. Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра. Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

По материалам: ukrinform.ru