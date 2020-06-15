Защита утверждает, что Стерненко не сбежит

15.06.2020 19:45

Укринформ

Адвокат активиста Сергея Стерненко Андрей Писаренко заявил в суде, что рисков побега, незаконного влияния на свидетелей или искажения документов Стерненко нет.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Этот риск (бегства – ред.) лишен смысла вообще – он (Стерненко – ред.) сам требует проведения процессуальных действий, направлял процессуальном руководителю множество ходатайств, он сам берет на себя процессуальные обязанности и создает их для себя. Второй риск — самостоятельно уничтожить какие-либо вещи или документы – существует только в болезненном воображении прокурора; нож, вещи, одежда давно изъяты", — сказал Писаренко.

Также, по словам адвоката, риск того, что Стерненко может незаконно влиять на свидетелей необоснованный и безосновательный: «Все свидетели за предыдущие годы допрошены, и за это время не было ни одного заявления о причинении какого-либо незаконного внепроцессуального давления».

Писаренко также отметил, что слова о том, что Стерненко якобы может совершать другие правонарушения, поскольку есть обвинительные акты, где есть Стерненко, «полностью нарушают принцип невиновности и являются голословными».

Адвокат уточнил, что Стерненко характеризуется с положительной стороны, является действующим студентом-отличником Киевского института международных отношений КНУ им. Т. Г. Шевченко.

Как сообщалось, 15 июня Шевченковский суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко. Под судом – несколько сотен активистов, которые пришли поддержать Стерненко.

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Ранее, 11 июня, в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Позже его защита сообщила, что ходатайство по избранию меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в главное следственное управление СБУ в Киеве — как объяснили в прокуратуре, из-за «необходимости проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

По материалам: ukrinform.ru