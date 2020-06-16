Если воровать, так по-крупному – блогер рассказал, как «ДНР» обманывает Россию

Блогер «Вольнодумец», который освещает ситуацию на временно оккупированных территориях Донбасса, рассказал о мошеннических схемах в так называемой «ДНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал блогера «Вольнодумец».

По информации блогера «Вольнодумец», «власти ДНР» в своих отчетах Кремлю сообщили, что за 2019 год в медицинских учреждениях «республики» лечилось 5,5 тысяч украинцев, которые якобы прибыли на лечение из подконтрольной Украине территории. Об этом блогер узнал от жителей оккупированной Донецкой области. «Вольнодумец» пишет, что на самом деле это продуманная схема для разворовывания денег от РФ. Автор поста пишет, что можно только предполагать, какую сумму разворовало руководство «ДНР».

«Сами понимаете, сколько было списано денег на несуществующее лечение больше 5 тыс. человек. Очевидно, руководство «ДНР» решило, если воровать, так по-крупному. И не у себя же, а у Москвы», — пишет блогер.

Кроме того, блогер узнал и том, что «власти ДНР» во время переписи жителей «ДНР» еще и существенно завысили количество проживающих в «республике» людей. Таким образом, «власти республики» хотят, чтобы РФ выделяла больше денег на содержание ОРДЛО. Данную информацию блогер «Вольнодумец» узнал от идеолога «ДНР» Романа Манекина, который тоже разоблачил эту схему и узнал, что деньги идут «руководству республики».

«Теперь в больницах «ДНР» делают приписки о количестве больных, так как статистика не сходится. Надо приписывать больных, иначе Москва уменьшить финансирование на содержание «несуществующих» больных. А эти деньги понятное дело, кому идут», — цитирует блогер Манекина.

«Вольнодумец» подытожил, что подобные схемы разворовывания денег используются не только в медицинской сфере, но и в образовании, и в пенитенциарной системе.

Ранее мы сообщали, что РФ отказалась открывать границу с «ЛДНР».