К украинскому политзаключенному в России Марченко не пускают консула

16.06.2020 14:23

Укринформ

Российский суд отказал украинскому консулу в доступе к политзаключенному в РФ Александру Марченко, который находится в СИЗО-5 в Краснодаре в ожидании приговора по обвинению в "военной контрабанде" и "шпионаже".

Об этом сообщила в Facebook со ссылкой на консула Украины в Ростове-на-Дону жена политзаключенного Екатерина Марченко.

"Вечером узнала от Тараса Малышевского — генерального консула Украины в Ростове-на-Дону, что Краснодарский краевой суд отказал Генконсульству в предоставлении согласия на посещение моего мужа — Марченко Александра, безосновательно мотивируя необходимостью дополнительного согласования такого разрешения с МИД РФ и, собственно, ставя под сомнение "желание" самого Александра встретиться с украинским консулом", — пишет Марченко.

Она также выразила большую благодарность украинскому дипломату за внимание к ее мужу и за моральную поддержку семьи.

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Как сообщалось, 17 декабря 2018 года украинца Александра Марченко задержало "МГБ ДНР". После двух месяцев пребывания в изоляторе "МГБ ДНР", Марченко доставили на границу Украины и РФ и передали представителям ФСБ России. Еще почти два с половиной месяца его удерживали с помощью административных арестов в депортационном центре Краснодарского края РФ. Уголовное дело против Марченко возбудили только 30 апреля 2019 года. После этого Александра поместили в следственный изолятор, обвинив в приготовлении к приобретению и незаконному перемещению с территории России продукции военного назначения (ч. 1 ст. 30 УК, ч. 1 ст. 226.1 УК), шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Как объясняют близкие Марченко, в 2014 году он отвез свою машину на СТО в Донецке. Из-за начала российской агрессии и войны не смог забрать транспорт из ремонта. В декабре 2018 года Марченко позвонил знакомый, который сказал, что якобы человек, который незаконно ездил на его машине, сбежал из Донецка, поэтому есть возможность приехать в город и вернуть машину. Близкие украинского гражданина утверждают, что показания из него выбивались пытками.

В декабре 2019 года Правозащитный центр "Мемориал" признал украинца Марченко политзаключенным.

На данный момент Марченко ожидает приговора в СИЗО-5 Краснодара. Суд идет в закрытом режиме.

По материалам: ukrinform.ru