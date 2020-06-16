Командир боевого корабля собирал для спецслужб РФ секретные данные — СБУ

16.06.2020 19:19

Укринформ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила угрозу передачи сведений в сфере боевой готовности Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины представителям спецслужб РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Сотрудники СБУ установили, что командир боевого корабля без разрешения своего командования въехал на временно оккупированную территорию АР Крым. Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам", — говорится в сообщении.

Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства на аннексированный полуостров. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов Вооруженных Сил Украины.

По данному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне.

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Сейчас военнослужащий отстранен от занимаемой должности и отменен допуск к государственной тайне.

По материалам: ukrinform.ru