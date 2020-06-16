РФ отказалась открывать границу с «Л/ДНР»: информационный ресурс озвучил причину

Подконтрольный «властям ЛНР» информационный ресурс «Луганский инсайд» сообщает, что РФ пока не будет открывать границу с так называемыми «Л/ДНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Луганский инсайд».

«Граница» между РФ и так называемыми «ЛДНР» будет закрыта еще, как минимум до конца июня. По информации ресурса «Луганский инсайд», РФ не спешит открывать свои границы для жителей ОРДЛО.

«Границу с РФ пока не открывают по причине нежелания российской стороны», — пишет ресурс.

Автор публикации пишет, что возможно, РФ откроет границу после проведения парада Победы, который, как известно, запланирован в Москве на 24 июня.

А вот открытие «границ» с Украиной ресурс назвал «чисто политическим вопросом». Точных дат, когда НВФ откроют со своей стороны КПВВ на Донбассе, автор публикации не назвал.

Напомним, что Украина частично открыла КПВВ на Донбассе с 10 июня. Пропуск граждан осуществляется на КПВВ «Станица Луганская» и «Марьинка». А вот НВФ со своей стороны не пропускают людей.

Ранее мы сообщали, что «Комитет освобождения Донбасса» выдвинул ультиматум Пасечнику.