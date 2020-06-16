Суд изменил адрес домашнего ареста Стерненко

16.06.2020 16:22

Укринформ

Шевченковский райсуд Киева во вторник, 16 июня, удовлетворил ходатайство прокурора по делу активиста Сергея Стерненко относительно изменения адреса для выполнения меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Таким образом активист будет проводить домашний арест по месту фактического проживания в Киеве, а не по месту прописки в Одессе.

Как сообщал Укринформ, 15 июня Шевченковский районный суд города Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом, по словам активиста, местом пребывания на домашнем аресте в постановлении суда указана "военная часть в Одессе", по месту прописки, но его "туда не пускают, потому что это режимный объект".

"Это постановление невозможно выполнить", — подчеркнул активист и отметил, что из-за его невыполнения прокуроры потом могут "просить содержания под стражей".

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Впоследствии прокурор по делу подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста.

Стерненко 11 июня объявили подозрение в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

По материалам: ukrinform.ru