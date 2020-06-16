Угрозы президенту: Зеленский будет судиться с Сергеем Поярковым

Как известно, в одном из эфиров на телеканале «Прямой» художник и телеведущий Сергей Поярков назвал Владимира Зеленского «маленьким зеленым чмом».

Об этом пишет «НБН«.

Политолог Тарас Березовец сообщил, что Владимир Зеленский решил судиться с Сергеем Поярковым.

«Зеленский будет судиться с Поярковым из-за «маленького зеленого чма». Он посчитал, что это — угроза или насилие в его адрес… По крайней мере, об этом свидетельствуют материалы дела».

Березовец добавил, что данное заявление будет рассматривать Шевченковский райсуд столицы. Заседание состоится уже 30 июня.

Напомним, ранее мы писали, что Пояркову вручили обвинение об угрозах Зеленскому.