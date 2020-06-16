Украина должна получить вакцину от коронавируса, как только она появится — Зеленский

Общество
Христина Качоровська0
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Украинский президент, на традиционном совещании по вопросу борьбы с коронавирусом в Офисе президента, призвал правительство не упускать из вида разработку вакцины от COVID-19.

Вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса. Фото — delo.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на сайт главы государства.

«Украина, как и другие государства, должна одной из первых купить вакцину от коронавируса, как только такая появиться. Мы имеем хорошие отношения с Евросоюзом… Прошу вас, следите внимательно за разработками вакцины и пусть Украина будет на повестке дня».

Напомним, ранее мы писали, почему в Украине становится всё больше заболевших коронавирусом.


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