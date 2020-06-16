Украина должна получить вакцину от коронавируса, как только она появится — Зеленский

Украинский президент, на традиционном совещании по вопросу борьбы с коронавирусом в Офисе президента, призвал правительство не упускать из вида разработку вакцины от COVID-19.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на сайт главы государства.

«Украина, как и другие государства, должна одной из первых купить вакцину от коронавируса, как только такая появиться. Мы имеем хорошие отношения с Евросоюзом… Прошу вас, следите внимательно за разработками вакцины и пусть Украина будет на повестке дня».

Напомним, ранее мы писали, почему в Украине становится всё больше заболевших коронавирусом.