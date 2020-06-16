Верховный суд опровергает отмену решения о спецконфискации денег Януковича

16.06.2020 21:08

Укринформ

Судебное решение относительно спецконфискации средств компаний, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем, не было предметом рассмотрения Верховного суда.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Верховного суда.

В частности, в связи с распространением в некоторых социальных сетях и СМИ информации о том, что Верховный суд отменил решение о спецконфискации средств Януковича, в судебном учреждении объяснили, что 16 июня 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда рассмотрел кассационные жалобы представителей юридических лиц «Aldoza Investments Limited», «Wonderbliss Ltd», «Opalcore Ltd», «Erosaria Ltd», «Akemi Management Limited», «Loricom Holding Group Ltd», «Foxtron Networks Limited», которые обжаловали решение Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года.

"Согласно этому решению указанным представителям было отказано в открытии производства по их апелляционным жалобам на приговор Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года относительно Аркадия Кашкина. Этим приговором было утверждено соглашение между прокурором и подозреваемым о признании виновности и признан виновным А. Кашкин по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.4 ст. 28 (преступление, совершенное преступной организацией), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины", — отметили в Верховном суде.

Сообщается, что Кассационный уголовный суд ВС отменил постановление апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В ВС обратили внимание, что приговор Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года относительно Аркадия Кашкина не был предметом рассмотрения в Верховном суде.

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Полный текст постановления КУС ВС будет объявлен 22 июня в 12:00 (дело № 234/4135/17к, производство № 51-6292км18), добавили в суде.

Как сообщалось, 28 марта 2017 года Краматорский суд постановил конфисковать около 1,5 млрд долларов США в виде денежных средств, облигаций внутреннего государственного займа на счетах Януковича и его окружения.

Конфискация, в частности, стала возможна после того, как обвиняемый по делу Кашкин пошел на соглашение со следствием. Он, среди прочего, признался в том, что стал фиктивным владельцем одной из компаний бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.

Апелляционный суд Донецкой области позже отказался открывать производство относительно конфискации 1,5 млрд долларов после апелляции адвокатов, представляющих интересы Януковича.

По материалам: ukrinform.ru