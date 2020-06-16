Война на Донбассе: за прошедшие сутки пострадало четверо украинских военных

По сравнению с предыдущими днями число обстрелов со стороны оккупанта немного уменьшилось: за стуки они открывали огонь семь раз.

Об этом, ссылаясь на штаб ООС, передает «НБН«.

Согласно данным утренней сводки в понедельник, 15 июня, российские наёмники 7 раз нарушили режим тишины. Тишину нарушали из минометов, ПТРК, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и различного стрелкового оружия.

Под вражеским огнем оказались позиции ВСУ вблизи Новолуганского (два раза), Новоселовки Второй, Павлополя, Авдеевки, Камянки, Марьинки.

Впоследствии обстрелов боевиков ОРДЛО, ранения получили трое бойцов ВСУ, а ещё один — боевое поражение.

Как подчеркивают в ООС, ни один обстрел противники не остался без соответствующей реакции от ВСУ. Наши армейцы открывали ответный огонь, чтобы успокоить оккупантов: в результате, были ранены трое боевиков.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 14 июня.