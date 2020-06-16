У Порошенко умер отец
16.06.2020 11:28
Укринформ
Отец пятого президента, украинский общественный и политический деятель Алексей Порошенко умер во вторник, 16 июня.
Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность" в Facebook.
"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях", — говорится в сообщении.
В партии выражают соболезнование Петру Порошенко и его жене Марине, всем родным и близким по поводу тяжелой утраты.
"Трудно найти такие слова, которые смогли бы уменьшить душевную боль от потери родного человека. Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами, поддерживаем Вас в час скорби", — говорится в сообщении политсилы.
Вчера СМИ сообщали, что у Алексея Порошенко случился инсульт.
По материалам: ukrinform.ru