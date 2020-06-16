У Порошенко умер отец

16.06.2020 11:28

Укринформ

Отец пятого президента, украинский общественный и политический деятель Алексей Порошенко умер во вторник, 16 июня.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность" в Facebook.

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях", — говорится в сообщении.

В партии выражают соболезнование Петру Порошенко и его жене Марине, всем родным и близким по поводу тяжелой утраты.

"Трудно найти такие слова, которые смогли бы уменьшить душевную боль от потери родного человека. Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами, поддерживаем Вас в час скорби", — говорится в сообщении политсилы.

Вчера СМИ сообщали, что у Алексея Порошенко случился инсульт.

По материалам: ukrinform.ru