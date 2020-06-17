Дело Гандзюк: Павловский 17-й раз не пришел на суд
Дело Гандзюк: Павловский 17-й раз не пришел на суд
17.06.2020 18:19
Укринформ
В Одессе не состоялось судебное заседание в отношении одного из фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк — Игоря Павловского.
Об этом сообщество «Кто заказал Катя Гандзюк?» сообщает в Facebook.
"Адвокат Сергет вышел с судом на видеосвязь и сообщил, что у Павловского произошел «гипертонический криз», — говорится в сообщении.
Как отмечается, судья заявила, что направит запрос в СИЗО и проверит состояние здоровья Павловского.
Это уже семнадцатый раз Павловский не является на заседание суда, подчеркивается в сообщении.
Заседание перенесли на 14 часов 30 июня.
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Как сообщал Укринформ, исполняющую обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умер.
По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.
11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. 17 июня Печерский районный суд Киева продолжает избирать меру пресечения Мангеру.
6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.
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По материалам: ukrinform.ru