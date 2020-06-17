Деньги за пробное ВНО будут возвращать через Приватбанк

17.06.2020 16:21

Укринформ

Правительство одобрило порядок возврата средств, уплаченных участниками отмененного пробного ВНО, средства будут возвращаться через ПриватБанк.

Об этом на заседании правительства сказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает корреспондент Укринформа.

"Проект постановления предлагается утвердить Порядок использования средств для возврата средств, уплаченных за предоставление услуги по проведению пробного внешнего независимого оценивания в 2020 году. Выплата средств участникам пробного ВНО в ближайшее время будет осуществляться через отделения ПриватБанка. Участники пробного ВНО получат сообщения ПриватБанка с информацией о зачислении средств тем у кого есть карточка, или же о том, что карта со средствами ждет их в ближайшем отделении Приватбанка", — рассказала Мандзий.

Как сообщалось Укринформ, пробное ВНО, запланированное на 15 и 17 июня и отмененное Кабмином из-за ситуации с коронавирусом, можно пройти онлайн. В понедельник, 15 июня, должно было состояться пробное ВНО по украинскому языку и литературе. Сейчас пробное ВНО по украинскому языку и литературе и другим предметам можно пройти с помощью сервисов УЦОКО онлайн до 19 июня.

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Президент Владимир Зеленский дал поручение правительству вернуть средства участникам пробного ВНО из-за невозможности его проведения в учебных заведениях.

По данным МОН, пробное внешнее независимое оценивание является добровольной и платной услугой для участников, стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 гривень в зависимости от региона.

Основная сессия ВНО в Украине должна быть проведена с 25 июня по 17 июля 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru