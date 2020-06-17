Кабмин планирует установить до 50% доплаты таможенникам на время карантина

17.06.2020 09:33

Укринформ

Кабинет министров планирует установить доплаты таможенникам к зарплате до 50% на время действия карантина и 30 дней после его завершения.

Об этом говорится в повестке дня заседания на 17 июня, опубликованном на Правительственном портале.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, Государственную таможенную службу предлагают включить в перечень органов, в которых осуществляются доплаты до 50% к зарплате на время действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены работникам, которые в процессе выполнения своих обязанностей имеют непосредственный контакт с населением, пропорционально отработанному времени в указанных условиях. В частности, доплаты не более 50% к зарплате ранее были установлены для военнослужащих Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейских, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

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Также представители правительства планируют утвердить законопроект о выходе из Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки; проект закона о внесении изменения в статью 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно отсрочки от призыва на срочную военную службу некоторых категорий граждан; законопроект по совершенствованию порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины.

Кроме того, чиновники могут принять проекты постановлений о внесении изменений в Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины; об утверждении Порядка заключения контрактов о прохождении государственной службы; о выделении средств для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек пандемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

В повестке дня заседания правительства также проект подписания Совместного заявления о намерениях между Правительством Украины и Правительством Федеративной Республики Германия о начале энергетического партнерства и ряд других вопросов.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.

По материалам: ukrinform.ru