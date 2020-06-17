Кабмин ужесточил соцподдержку безработных переселенцев на период карантина

17.06.2020 17:45

Укринформ

Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает предоставление ежемесячной помощи нетрудоустроенным переселенцам для покрытия расходов на проживание в период карантина, а также в течение месяца после его отмены.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 17 июня, информирует пресс-служба Минсоцполитики.

"Постановление предусматривает предоставление нетрудоустроенным внутренне перемещенным лицам ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, в установленном ранее размере и в течение одного месяца после отмены карантина", — говорится в сообщении.

В Минсоцполитики отмечают, что для усиления социальной защиты внутренне перемещенных лиц, которые не трудоустроены в период карантина, введен механизм не применять нормы о прекращении выплаты для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, в случае их нетрудоустройства.

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Как сообщалось, Кабинет министров продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах.

Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая.

С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабления карантина. Ранее Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

По материалам: ukrinform.ru