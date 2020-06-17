Как контролировать физические нагрузки, чтобы не переусердствовать

Главное Общество
Ник Петров0
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Величину и характер физической нагрузки при занятии спортом или фитнесом определить довольно просто.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на interestno.ru.

Самоконтроль физических нагрузок.
Контроль нагрузок при выполнение физических упражнений обязателен. Фото: mehockey.ru.

Одним из самых точный методов самоконтроля при занятии физическими упражнениями является измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) или частота пульса.

Для здорового человека характерна величина ЧСС равная 70 – 75 ударам в минуту у мужчин и 75 – 80 ударов у женщин.

Для среднего темпа физических нагрузок характерно воз­никновение ощущения легкого серд­цебиения и усталость, которая бы­стро проходит. При этом, ЧСС может возрастать до 90—115 ударов в минуту. Врачи не рекомендуют начинающим допускать увеличение частоты пульса выше 120 ударов в минуту.

Максимально допустимая величина ЧСС вычисляется по формуле: 220 минус возраст чело­века.

Сразу после окончания физической нагрузки ЧСС у здорового человека может быть в два раза выше, чем в покое, через две минуты она должна снизиться на 25% а через десять минут – приблизиться к исходной.

Если такие условия не выполняются, нагрузку не­обходимо снизить или временно прекратить.

Во всех случаях главным показателем самочувствия являются ощущения человека во время нагрузок. Одышка, боль в грудной клетке, удушье, резкая слабость, головокружение, тошнота и т. п. сигнализируют о немедленном уменьшении нагрузки или ее прекращения.

При оптимальном варианте нагрузок человек должен ощущать бодрость и повышенное чувство работоспособности.

Ранее сообщалось о том, какое давление считается нормальным для разного возраста.


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