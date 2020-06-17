Как контролировать физические нагрузки, чтобы не переусердствовать

Величину и характер физической нагрузки при занятии спортом или фитнесом определить довольно просто.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на interestno.ru.

Одним из самых точный методов самоконтроля при занятии физическими упражнениями является измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) или частота пульса.

Для здорового человека характерна величина ЧСС равная 70 – 75 ударам в минуту у мужчин и 75 – 80 ударов у женщин.

Для среднего темпа физических нагрузок характерно воз­никновение ощущения легкого серд­цебиения и усталость, которая бы­стро проходит. При этом, ЧСС может возрастать до 90—115 ударов в минуту. Врачи не рекомендуют начинающим допускать увеличение частоты пульса выше 120 ударов в минуту.

Максимально допустимая величина ЧСС вычисляется по формуле: 220 минус возраст чело­века.

Сразу после окончания физической нагрузки ЧСС у здорового человека может быть в два раза выше, чем в покое, через две минуты она должна снизиться на 25% а через десять минут – приблизиться к исходной.

Если такие условия не выполняются, нагрузку не­обходимо снизить или временно прекратить.

Во всех случаях главным показателем самочувствия являются ощущения человека во время нагрузок. Одышка, боль в грудной клетке, удушье, резкая слабость, головокружение, тошнота и т. п. сигнализируют о немедленном уменьшении нагрузки или ее прекращения.

При оптимальном варианте нагрузок человек должен ощущать бодрость и повышенное чувство работоспособности.

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