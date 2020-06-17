Массовые мероприятия, метро, спортзалы: что запретят в случае усиления карантина

17.06.2020 16:16

Укринформ

Правительство обновило механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на Тelegram-канале.

“Сегодня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля, ведь это сейчас самый эффективный способ противостоять распространению коронавируса. Решение принято с доработкой в однодневный срок… В то же время мы обновили механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений”, — отметил Шмыгаль.

По его словам, карантинные ограничения могут устанавливаться в отношении: проведения спортивных, культурных, религиозных и иных массовых мероприятий; деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;

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работы метрополитена; перевозки пассажиров во всех видах сообщений; посещения учреждений дошкольного образования; работы культурных заведений, фитнес-центров и спортзалов; деятельности заведений питания.

Шмыгаль уточнил, что регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться тот, в котором присутствует хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек составляет более 50%; среднее количество ПЦР — и ИФА-тестов составляет менее, чем 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 превышает 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более, чем 8 случаев на 100 тыс. населения.

Премьер-министр отметил, что решения об усилении или ослаблении ограничительных мероприятий и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

По словам Шмыгаля, во время адаптивного карантина также будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, а в транспорте — перевозка пассажиров в количестве большем, чем предусмотрено мест для сидения.

Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах.

Первые послабления карантинных ограничений в Украине стартовали с 11 мая.

С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабление карантина. Кабинет министров также принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

По материалам: ukrinform.ru