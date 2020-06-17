Минздрав обеспокоен снижением объемов вакцинации в Украине

17.06.2020 10:49

Укринформ

Министерство Здравоохранения обеспокоено сниженными объемами вакцинации в Украине.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге 17 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вопрос вакцинации был проблемным для Украины и в доэпидемический период. Боязнь заболеть той или иной болезнью, тревога из-за возможности пребывания в инкубационном периоде может влиять на последствия вакцинации, вызывать побочные действия. Они имели свое влияние на население, и поэтому объем вакцинации в стране снижен, и это вызывает большую тревогу Минздрава", — сказала Микичак.

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Она отметила, что Минздрав совместно с международными организациями работает в направлении информирования общества о крайне высокой важности вакцинации, которая является единственным доказанным методом предотвращения и профилактики инфекционных заболеваний, в частности в детском возрасте.

"Карантинные мероприятия не должны влиять на обращение каждого за тем, чтобы провести вакцинацию", — подчеркнула заместитель министра.

По материалам: ukrinform.ru