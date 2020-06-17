Просто сердце болит – боевик «Л/ДНР» признался, что делали ВСУ с его товарищами

Террорист Донбасса рассказал о том, как его товарищи проводили неудачные операции и погибали от обстрелов ВСУ. По его словам, руководство так называемых «республик» попросту некомпетентно, и именно поэтому так часто его сослуживцы оказываются под прицелом украинской армии.

Об этой информации сообщил сепаратист Владлен Татарский, пост которого выложили в одной из соцсетей «Вконтакте», передает «НБН».

Как стало известно, ситуация с разгромом разведотряда сепаратистов, которая случилась на Светлодарской дуге регулярно повторяется. Однако, по словам террориста, об этом не принято говорить.

«Я довожу до сведения общественность, что такие случаи повторяются часто. Опять погибшие 7 человек в седьмой бригаде. И такое с начала года по всему фронту. Просто ох**ь. Просто сердце болит», — написал он.

Боевик также рассказал, что ему сложно смотреть на те видео, которые выкладывают солдаты ВСУ. Само же раздражение Татарского вызывает тот факт, что руководство «ДНР» и «ЛНР» попросту игнорирует подобные проблемы. Он считает, что их просто отдают «на корм» армии Украины, которая регулярно наказывает их за провокации и агрессивные спецоперации.

«Мне страшно представить, куда нас приведет столь прекрасное армейское руководство», — написал он в конце.

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