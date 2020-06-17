Выпускники медвузов должны проходить военную кафедру – Степанов

17.06.2020 18:22

Укринформ

Выпускники медицинских университетов должны проходить военную кафедру.

Об этом заявил на брифинге 17 июня министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если мы говорим о выпускниках, поступивших в интернатуру, то они не призываются на военную службу. Если мы говорим о военной кафедре (в медицинских вузах — ред.), то это справедливый вопрос, мы начали этим заниматься. Я уверен, что выпускники медицинских университетов должны проходить военную кафедру и должны получить соответствующее звание, иметь навыки организации системы оказания медицинской помощи в определенных условиях. Тем более, что мы находимся сейчас в военных событиях, происходящих на востоке страны", — сказал министр.

По материалам: ukrinform.ru