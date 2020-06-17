Зеленский поручил начать переговоры о предзаказе вакцины от COVID-19

17.06.2020 12:57

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать переговоры о предзаказе вакцины от COVID-19, которую разрабатывают в одной из стран.

Об этом на брифинге 17 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Президент Украины Владимир Зеленский дал соответствующее распоряжение и профильному вице-премьер-министру, министру иностранных дел срочно начать в том числе переговоры с правительством страны, с соответствующими государственными структурами этой страны по предзаказу этой вакцины. Сейчас эта процедура началась. Для нас важно, чтобы Украина была одной из первых стран, где будет применена соответствующая вакцина, которая пройдет до этого все клинические испытания ", — сказал Степанов.

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Как сообщалось, 16 июня на селекторном совещании по распространению коронавирусной болезни Президент поставил задачу усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины от коронавируса, если она будет произведена.

По материалам: ukrinform.ru