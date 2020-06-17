Зеленскому доложили об антирекордах COVID-19 в Украине

17.06.2020 16:08

Укринформ

Большинство умерших от COVID-19 за прошедшие сутки — люди пожилого возраста и с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании относительно предотвращения распространения коронавируса под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

“На совещании обсудили эпидемическую ситуацию. Президент обеспокоен рекордным количеством умерших от COVID-19 за последние сутки (31 человек). Главе государства доложили, что абсолютное большинство умерших – это люди преклонного возраста и с тяжелыми сопутствующими заболеваниями”, — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 17 июня лабораторно подтверждено 33 234 случая заражения коронавирусом, из них за сутки 758. За прошедшие сутки умер 31 человек.

Фото: пресс-служба Президента

По материалам: ukrinform.ru