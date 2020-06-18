COVID-19: Ляшко допускает, что в Украине может быть более 130 тысяч больных

18.06.2020 11:36

Укринформ

В Украине в среднем на COVID-19, возможно, болеет 132 тыс. человек, но такие данные не подтверждены, это модельная ситуация.

Об этом на брифинге 18 июня заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"После того, как Украина начала смягчать карантин, перешла на стратегию сдерживания, начался рост количества случаев", — сказал Ляшко.

Он отметил, что увеличение количества тестирований увеличивает количество случаев, но это не единственная причина роста заболеваемости.

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По его словам, после открытия метрополитена, другого общественного транспорта, после открытия детсадов с учетом инкубационного периода началось увеличение количества больных.

По состоянию на 18 июня в Украине подтверждено 34 063 случаи COVID-19, из них за сутки — 829.

По материалам: ukrinform.ru