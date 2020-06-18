Их не напугаешь – информационный ресурс сообщил, что шахтеры «Л/ДНР» готовят новый массовый протест

Шахтеры, проживающие в так называемых «Л/ДНР» готовят новую акцию протеста. Работники шахт запланировали протест на 19 июня. По информации ресурса «Донецкий кейс», шахтеры всех шахт незаконных «республик» остановят все свои работы на 5 минут.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Телеграмм-канал «Донецкий кейс», передает НБН.

Забастовки шахтеров в ОРДЛО не прекращаются, а наоборот готовы вспыхнуть с новой силой. По информации подконтрольного оккупантам «Л/ДНР» информационного ресурса «Донецкий кейс», новая волна протестов запланирована на завтра, 19 июня. Ресурс пишет, что шахтеры выбрали тактику сопротивления. Поэтому 19 июня на всех шахтах «Л/ДНР», а возможно и на некоторых промышленных предприятиях, ровно на 5 минут будут остановлены работы.

Автор публикации пишет, что шахтеров невозможно запугать ни информационной блокадой, ни преследованиями. Как отметил автор, шахтеры – это люди, которые каждый день, можно сказать, смотрят смерти в глаза.

«Необходимо понимать, что шахтеры – это народ особенный. Их не напугаешь ни информационной блокадой, ни «репрессиями». Для человека, который каждый день рискует жизнью, это просто смешно», — пишет автор публикации.

Кроме того, по информации ресурса, «МГБ ЛНР» до сих пор не отпустили некоторых шахтеров, которые были задержаны во время протеста на шахте «Комсомольская».

Автор публикации отметил, что шахтеры Донбасса очень разочарованы. Ресурс пишет, что не таким себе представляли шахтеры будущее «республик».

«У них были мечты о маленькой угольной Швейцарии, защищая перспективы которой, многие из горняков взяли в руки оружие и стали ополченцами».

Как известно, 5 июня на шахте «Комсомольская» началась забастовка шахтеров. Горняки требовали выплатить им заработную плату, которую они не получали уже многие месяцы. Работники других шахт также присоединились к забастовке. А на днях «Комитет освобождения Донбасса» выдвинул ультиматум главе «ЛНР» Леониду Пасечнику.

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