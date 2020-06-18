Киевская полиция пришла с проверкой к Стерненко

18.06.2020 13:42

Укринформ

Столичные полицейские прибыли к активисту Сергею Стерненко для проверки состояния выполнения меры пресечения, однако активист их не пустил в помещение.

Об этом он сообщил в Twitter и опубликовал скрин с камеры видеонаблюдения.

"Ко мне домой пришла киевская полиция. Что-то хотят по домашнему аресту "проконтролировать". Но у них нет полномочий. Суд поручил осуществлять контроль за выполнением домашнего ареста только одесской полиции. Я им это объяснил", — написал Стерненко.

Активист отметил, что после этого правоохранители "пошли советоваться".

Как сообщал Укринформ, 15 июня Шевченковский районный суд Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом, по словам активиста, местом пребывания на домашнем аресте в постановлении суда была указана "воинская часть в Одессе", по месту прописки, но его "туда не пускают, потому что это режимный объект".

"Это определение невозможно выполнить", — сказал активист и отметил, что из-за его невыполнения прокуроры потом могут "просить содержания под стражей".

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Впоследствии прокурор по делу подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста.

Во вторник, 16 июня, судья Шевченковского райсуда Киева Елена Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора по делу Стерненко по изменению адреса для выполнения пресечения с места прописки в Одессе на постоянное место жительства в Киеве.

В то же время Стерненко отметил, что согласно судебному решению контроль за соблюдением активистом меры пресечения в виде домашнего ареста остался за полицией Одессы.

Стерненко 11 июня объявили подозрение в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

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Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

По материалам: ukrinform.ru