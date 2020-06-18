МОН обнародовало расчет минимальной стоимости обучения по контракту

18.06.2020 04:11

Укринформ

Министерство образования и науки обнародовало данные о минимальной цене контрактного обучения в каждом из 160 заведений в подчинении МОН, в которых обучают соискателей высшего образования.

Минимальная стоимость обучения на контракте в каждом заведении опубликована на сайте МОН.

"В 2020 году минимальная цена обучения по контракту не может быть меньше, чем 60% от финансирования, которое государство выделяет в пересчете на одного студента-бюджетника в конкретном университете. Это касается только 38 наиболее популярных специальностей и начнет действовать для студентов, которые будут поступать в 2020 году, и не повлияет на тех, кто уже учится. Собственно, даже среди будущих первокурсников нововведение коснется максимум 16% нынешнего набора", — отметил заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный.

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Минимальная стоимость обучения (индикативная себестоимость) учитывает доходы людей и не может быть выше трех средних зарплат в области. Она распространяется на 38 наиболее популярных специальностей в государственных университетах и в ​​тех частных, которые будут получать государственное финансирование. Среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, специальности отраслей информационных технологий и некоторые специальности сферы здравоохранения, в частности стоматология, фармация, педиатрия и тому подобное. Полный перечень специальностей опубликован на сайте МОН.

Индикативная себестоимость обучения по контракту в 2020 году колеблется между 6 и 39 тысячами гривень. В то же время почти в 100 университетах и ​​учреждениях профессионального предвысшего образования минимальная стоимость контракта не будет превышать 20 тысяч гривень. А наиболее высокая индикативная себестоимость обучения установлена ​​лишь в девяти заведениях.

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В МОН отметили, что введение индикативной себестоимости вызвано тем, что цена обучения на контракте не соответствует фактическим затратам, которые несет заведение, поэтому страдают качество и условия обучения. Введение минимальной цены контрактного обучения позволит привести плату за обучение в соответствие с фактическими расходами и повысить оплату труда преподавателей.

Решение о введении индикативной себестоимости обучения Кабинет Министров принял 3 марта 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru