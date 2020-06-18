На границе с Россией и Беларусью возобновят работу 10 пунктов пропуска

18.06.2020 12:34

Укринформ

Государственная пограничная служба Украины начнет пропускные операции на границе с РФ и Белорусью после официального сообщения на сайте Кабинета министров об открытии соответствующих пунктов пропуска.

Об этом сообщил в эфире на странице ГПСУ в Facebook заместитель директора департамента — начальник управления организации пограничного контроля Госпогранслужбы Юрий Лысюк.

«Кабмин принял решение об открытии пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью. В частности, будут восстановлены пешеходное и автомобильное сообщение в пунктах пропуска «Дольск» и «Вильча». Кроме того, было принято решение об открытии пешеходного движения на границе в пунктах пропуска с РФ — Миловое, Гоптовка, Бачевск, Юнаковка, Сеньковка и с Беларусью — Новые Яриловичи, Выступовичи, Доманово», — отметил он.

В то же время Лысюк обратил внимание, что пересечение начнётся не с сегодняшнего дня. Пешеходы смогут начать движение после вступления в силу решения с момента опубликования на официальном сайте Кабмина.

«Когда будет публикация, в тот же день сможем открыть пешеходное движение на этих направлениях», — сказал представитель ГПСУ.

В связи с этим он попросил граждан снять напряженную обстановку на пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области, «где люди хотят пересечь границу». «Сейчас мы не можем начать пропуск. И поэтому прошу не создавать проблемы на границе», — призвал он.

Читайте также: Кабмин планирует установить до 50% доплаты таможенникам на время карантина

По словам Лысюка пограничники готовы начать пропуск сразу после официального опубликования решения Кабмина.

Как сообщалось, 17 июня Кабмин принял решение об открытии пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью. В частности, будут восстановлены пешеходное и автомобильное сообщение в пунктах пропуска «Дольск» и «Вильча».

Пункты пропуска на границе, в том числе с Россией и Беларусью, были закрыты в марте после решения Кабмина о введении в Украине карантина в связи с коронавирусом.

Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru