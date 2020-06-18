Названы причины, почему нельзя дарить часы, и что делать, если вам их подарили

Все мы наверняка слышали о том, что в качестве подарка нельзя преподносить часы, мол, примета плохая. И если с ножами вопрос ясен, то с часами до конца не понятно.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Как рассказали сведущие люди, данная примета пришла из самого Китая. Якобы иероглифы, обозначающие часы и смерть были схожи. Поэтому китайцы издавна считают, что подаренные часы могут привести к проблемам со здоровьем.

По другой версии, острые стрелки часов можно приравнять к острым предметам. Еще такой подарок может послужить поводом для конфликта влюбленных пар, так как будет отсчитывать время до их расставания. Считается, если остановятся часы, то прекратятся и отношения.

Нельзя дарить часы и своему бизнес-партнеру или начальнику. Они могут расценить такой подарок, как намек на непунктуальность и в лучшем случае обидеться.

А что делать, если вам подарили часы?

В таком случае не стоит расстраиваться и постарайтесь разрушить магические установки.

Во-первых, можно поступить, как поступают в случаях с ножами, а именно дать подарившему символическую сумму, тогда будет считаться, что часы вы купили.

Во-вторых, попросите дарящего выставить неправильное время на часах, прежде чем он передаст подарок вам. А получив часы, сразу же смените время на правильное. Считается, что таким образом вы «подчинили» механизм часов себе, и вам уже ничего не будет угрожать.

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