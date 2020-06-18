Раде предлагают увеличить штраф за препятствование работе журналистов

18.06.2020 13:32

Укринформ

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Андрей Кожемякин (фракция "Батькивщина”) зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предусматривается увеличение штрафа за препятствование работе журналистов до 51 тысячи грн.

Об этом сообщается на сайте ВР.

"Законопроект направлен на усиление защиты журналистов, их близких родственников и членов их семей от применения угроз или насилия в связи с осуществлением журналистами законной профессиональной деятельности, а также в случае препятствования их законной профессиональной деятельности", — говорится в пояснительной записке.

Проектом закона предлагается увеличить санкции, предусмотренные в статье 171 Уголовного кодекса Украины.

Так, за незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которые он использует в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет на освещение отдельных тем, показ отдельных лиц, критику субъекта властных полномочий, а так же любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности предлагается наказывать штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8,5 тыс. грн до 17 тыс. грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. На данный момент за такие действия предусмотрен штраф до пятидесяти НМДГ (850 грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью автор законопроекта предлагает наказывать штрафом от тысячи до двух тысяч НМДГ (от 10 тыс. грн до 34 тыс. грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет. Действующая редакция статьи 171 УК определяет наказание за это штраф до 200 НМДГ (до 3,4 тыс. грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет.

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Соответствующие действия, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, предлагается наказывать штрафом от двух тысяч до трех тысяч НМДГ (от 34 тыс. грн до 51 тыс. грн) или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. На сегодня штраф составляет от 200 до 500 НМДГ (от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн) или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Кроме того, автор проекта закона предлагает изложить в новой редакции часть четвертую статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины, в которой предусмотреть уголовную ответственность за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналисту, его близким родственникам или членам семьи, умышленное нанесение таким лицам побоев, легких, средней тяжести или тяжелых телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой в виде лишения свободы на срок от семи до четырнадцати лет.

По материалам: ukrinform.ru