СБУ обнаружила миллионные злоупотребления на закупках для Национальной школы судей

18.06.2020 16:22

Укринформ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задокументировали миллионные злоупотребления при закупке программного обеспечения для нужд Национальной школы судей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что директор частной компании-поставщика для победы в тендере подделал финансово-хозяйственную документацию. В результате он поставил учреждению дешевое программное обеспечение под видом дорогого. По версии следствия, на «разнице» цены злоумышленник завладел государственными средствами в сумме почти два миллиона гривень», — говорится в сообщении.

По заключению экспертов, использование такого ПО могло привести к уязвимости информационных сетей заведения и утечке данных.

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По результатам следственных и розыскных действий директору компании-поставщика сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ответственному должностному Национальной школы судей по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Правоохранители при документировании также установили другие факты злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами Национальной школы судей, которым будет дана надлежащая процессуальная оценка.

Операция по разоблачению сделки проводилась совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 10.

По материалам: ukrinform.ru