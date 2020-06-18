Украина побила антирекорды — 829 случаев COVID-19 за сутки
Украина побила антирекорды — 829 случаев COVID-19 за сутки
18.06.2020 08:52
Укринформ
По состоянию на 18 июня в Украине подтверждено 34 063 случая COVID-19, из них за сутки — 829.
Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.
Так, согласно обнародованным утром в четверг данным, в Украине лабораторно подтверждены 34 063 случая COVID-19, за сутки зарегистрировано 829 новых.
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Выздоровели 14943 человек, летальных случаев в результате COVID-19 — 966.
Зафиксировано 23 новых летальных случаев.
По материалам: ukrinform.ru