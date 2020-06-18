За месяц заболеваемость COVID-19 увеличилось на 80%

18.06.2020 13:47

Укринформ

В период с 18 мая по 18 июня показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 80%.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

"По состоянию на 18 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 81,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности — 2,8%. Для сравнения, по состоянию на 18.06 показатель заболеваемости COVID-19 составил 45,1 на 100 тыс. населения. Показатель летальности — 2,9%. Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущими составил +4,7%", — сказано в сообщении.

В ЦОЗ также сообщили, что среди 966 летальных исходов по состоянию на 18 июня 78,2% пациентов имели сердечно-сосудистые заболевания; 21,7% — сахарный диабет, 13,1% — заболевания легких; 10,5% — заболевания почек, 8,2% — новообразования, 6,4% — неврологические заболевания; 5,3% — заболевания печени и 11,5% — другие виды заболеваний.

В ЦОЗ напомнили, что даже в условиях ослабления карантина необходимо соблюдать правила физического дистанцирования, личной и респираторной гигиены.

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Физическая дистанция особенно важна для людей, которые имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 (возраст свыше 50 лет, наличие сопутствующих заболеваний).

По данным ЦОЗ, на 18 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 34 063 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 966 летальных, 15 447 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 829 новых случаев. Всего проведено 530 442 тестирования методом ПЦР.

По материалам: ukrinform.ru